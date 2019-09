Hellas Verona, Juric: "Meglio del Milan, dovevamo far punti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con queste parole a Sky Sport, il tecnico dell'Hellas Verona Ivan Juric ha commentato la sconfitta per 1-0 contro il Milan al 'Bentegodi':

"Sono contento per i ragazzi, in undici contro undici abbiamo creato di più del Milan. Dopo l'espulsione abbiamo difeso bene concedendo solo il palo di Calabria. Dispiace molto per il risultato finale, se c'era una squadra che doveva fare punti eravamo noi. Il Var? Il rigore loro era netto, il resto mi sembra tutto al limite".

Che percorso può fare il Verona?

"Dobbiamo giocare sempre a calcio con questo atteggiamento sempre al massimo. Serve concentrazione sempre. La difesa per ora sta andando bene, sono tutti ragazzi che non hanno mai giocato in Serie A. Devono tutti continuare così".

Su Verre:

"Oggi ha fatto bene ma è ancora all'inizio del suo cammino, può fare ancora tanto".