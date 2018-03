Hellas Verona, Pecchia il meno pagato della A. E solo se si salva

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

IL TREND - Dopo due esoneri, uno al Gubbio in B, obiettivamente complicato da salvare, e uno al Latina (dove peraltro stava facendo benino), Fabio Pecchia è durato per quasi due stagioni all'Hellas Verona, nonostante le proteste della piazza, già l'anno scorso con il campionato vinto dalla Spal e non dagli scaligeri, e una partenza con handicap in Serie A. Certo, il trend è in crescita, ma quanto ha influito il fatto che sia il meno pagato della A con 250 mila euro?

LA SITUAZIONE ATTUALE - L'Hellas Verona ha le potenzialità per salvarsi? Questo è il quesito fondamentale e, dopo la sconfitta larga contro l'Atalanta, non c'è realmente un'idea precisa. Grandi vittorie, come contro il Milan, vengono accompagnate da clamorose sconfitte. Il recupero con il Benevento dirà molto, ma in questo momento i gialloblù sono i principali indiziati a occupare la seconda casella fra le retrocessioni, con Pecchia che - a quel punto - saluterà la carovana.

Contratto fino al 30 giugno 2018

Stipendio: 250 mila euro

Permanenza: 30%