Hellas Verona, per la porta spunta l'idea Sorrentino

Potrebbe passare da una sponda all'altra di Verona Stefano Sorrentino. Il 40enne portiere in uscita dal Chievo, secondo quanto riportato da Hellas News, sarebbe l'ultima idea dell'Hellas per completare il reparto degli estremi difensori assieme a Marco Silvestri, già designato come titolare, e il giovane Nicola Borghetto che dopo l'ottima stagione a Mantova in Serie D tornerà al Bentegodi come terzo.