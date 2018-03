Hellas Verona, Setti: "Ultimi risultati frutto del lavoro, non è fortuna"

Fonte: hellasverona.it

Queste le principali dichiarazioni del presidente dell'Hellas Verona, Maurizio Setti, rilasciate in occasione della conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo di Primiero 2018: "Molte delle cose che sento oggi tra tifosi e addetti ai lavori le sentivo già negli scorsi mesi dette dal mister. Stiamo portando avanti un percorso di crescita che si deve concludere all'ultima giornata di campionato con la salvezza del Verona. Gli ultimi risultati non sono frutto della fortuna ma del lavoro svolto in precedenza, così come gli ultimi protagonisti sono figli di scelte fortemente volute e portate avanti, oltre che di un lavoro quotidiano in cui persone preparate valutano il momento adatto di inserire gli elementi. Arriviamo a questa parte finale di stagione con la consapevolezza di potercela giocare con tutti, e questa secondo me è la cosa più importante. Aprile sarà un mese decisivo, in tutte le zone della classifica, dobbiamo pensare a fare il nostro in ogni gara", alcune delle parole riportate dal sito ufficiale del club.