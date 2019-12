Hellas Verona, Stepinski: "Mancava il gol, Pazzini può solo insegnarmi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mariusz Stepinski è tornato al gol dopo un lunghissimo digiuno: l'attaccante polacco ha contribuito al pareggio per 3-3 ottenuto dall'Hellas Verona contro il Torino e, al termine della sfida, ha parlato ai microfoni di DAZN: "Quest'anno ho giocato bene in alcune partite ma il gol mi è mancato. Quando si fanno i conti, per gli attaccanti si guardano i gol segnati: so che c'è da lavorare, avrei potuto fare anche una doppietta ma sono soddisfatto perché sto lavorando tanto e bene. Mi auguro che il lavoro dia i suoi frutti. All'intervallo non ero nello spogliatoio dunque non so che cosa abbia detto il mister ai ragazzi: a me ha chiesto di fare l'attaccante e di aiutare il Verona, siamo stati un po' sfortunati nel primo tempo ma l'importante era reagire e ci siamo riusciti. Dal punto di vista mentale, il punto ottenuto oggi è veramente importante".

In chiusura una breve battuta sul compagno di reparto Giampaolo Pazzini, autore del gol che ha riaperto la partita: "Io e Pazzini giochiamo spesso insieme in allenamento e abbiamo cercato di ripetere le stesse cose anche nella partita di oggi. Conosciamo il suo valore, ha la sua età ma quando entra fa vedere sempre le sue capacità: può solo insegnarmi quello che ha fatto nel corso della sua carriera. Complimenti a lui".