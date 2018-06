Hellas Verona, su Calvano c'è anche l'Empoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport non c'è solo l'Atalanta, che lo ha seguito in più di un'occasione nella scorsa stagione, sulle tracce di Simone Calvano, centrocampista classe '93 dell'Hellas Verona. Sul calciatore, legato agli scaligeri fino al 2020, si starebbe muovendo anche l'Empoli appena tornato in Serie A.