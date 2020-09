Hellas Verona, Tomovic a un passo: mancano solo gli ultimi dettagli sul contratto

vedi letture

E' solo questione di dettagli poi Nenad Tomovic sarà un nuovo giocatore dell'Hellas Verona. La SPAL non si è opposta alla sua partenza visto che il suo ingaggio è alto per la Serie B e ora il ds scaligero D'Amico dovrà solo definire l'accordo annuale con opzione sul secondo per accogliere in rosa il calciatore serbo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.