Henrique su Rabiot: "Via da svincolato. Ora panchina fino a giugno"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Antero Henrique, direttore sportivo del PSG, ha parlato del futuro di Adrien Rabiot a Yahoo Sport: "Il giocatore ci ha informato che non intende rinnovare e preferisce andare via da svincolato - riporta Tuttosport - Ci sarà così una conseguenza chiara: andrà in panchina a tempo indeterminato. Da mesi avevamo avallato la sua richiesta, anche sportiva. L'impressione è che Rabiot e il suo rappresentante, la madre Veronique, abbiano mancato di rispetto al club e ai tifosi. Soprattutto perché parliamo di un ragazzo cresciuto nel nostro vivaio".