Heurtaux: "Zielinski a Udine faticava, ma si vedeva che era fuoriclasse"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Thomas Heurtaux, difensore del Verona in prestito dall'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dei suoi ex compagni Allan e Zielinski: "Allan e Zielinski sono fortissimi. Il brasiliano non è una sorpresa, recupera tanti palloni e ora fa anche gol: meritava di andare al Mondiale con la stagione che ha fatto. Piotr all’Udinese faceva fatica perché non aveva spazio, ma in allenamento si vedeva che era un fuoriclasse. Gli dicevamo ‘pazienza, pazienza’, e alla fine ha dimostrato tutto il suo valore, e credo possa ancora crescere".