© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gonzalo Higuain, attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport in vista del derby contro l'Inter. Queste alcune battute: "Ho scelto il Milan perché mi è piaciuta la convinzione con cui sono venuti a cercarmi e la convinzione nel loro progetto. Inoltre Leonardo, Maldini e Gattuso conoscono benissimo il Milan ed Elliott ha fatto un grandissimo sforzo per me. Ho apprezzato moltissimo l’approccio avuto per prendermi. Si era parlato anche del Chelsea? Sì, ma c’era una differenza fondamentale: qui mi hanno voluto tutti, dalla società all'allenatore. Al Chelsea mi voleva solo l’allenatore".