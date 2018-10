© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gonzalo Higuain, attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport in vista del derby contro l'Inter. Queste alcune battute: "Dall'altra parte ci sarà Icardi? Veramente qui non stiamo giocando a tennis, ma a calcio. Undici contro undici, non centravanti contro centravanti. Vincono le squadre, non i giocatori. Lui comunque sta facendo bene da diversi anni, ha segnato tanti gol, è giovane e ha margini di crescita. Dipende da lui continuare così. Gli auguro il meglio. Se gli porterei via qualcosa? L’abilità nel colpo di testa e le tempistiche in area: è un assassino. Se potremmo essere una coppia compatibile? Direi di sì, anche perché per me non è un problema giocare con un altro attaccante. In carriera ho avuto accanto tantissimi centravanti, mi adatto a tutto come gli altri si devono adattare a me".