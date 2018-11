Higuain scontento al Milan? Il fratello: "Non raccontate bugie"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Non sta bene, se ne vuole andare, vuole il Chelsea". Ospite del Processo di Biscardi, l'ex difensore Massimo Brambati ha parlato così di Gonzalo Higuain. Parole che non sono andate giù a Nicola, fratello del Pipita, che via Twitter ha seccamente smentito l'insoddisfazione del bomber argentino, definendo queste considerazioni "bugie".