Higuain: "Vicino a lasciare per mia madre. Argentina, daremo tutto"

L'attaccante della Juventus Gonzalo Higuain ha parlato all'emittente argentina TNT Sports: "La malattia di mia madre è stata una cosa terribile, fui vicino a lasciare il calcio. Ho proseguito perché me lo disse lei. Amo il calcio, ma lei veniva prima di tutto. Nel calcio come nella vita serve avere al fianco brave persone, perché quando smetti di essere un calciatore vieni 'scartato'. Le critiche? Di solito sono rivolte ai migliori. Ti attaccano per il gol che non hai segnato, ma non per i 300 che hai fatto. I gol più belli mai segnati comunque sono mia figlia e mia moglie. Il Mondiale? La mia idea è quella di aiutare la Seleccion. Noi diamo sempre tutto per il nostro paese, lo difenderemo alla morte".