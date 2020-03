Hopp dice no a Trump per il vaccino anti-Coronavirus: "Dev'essere un bene pubblico"

Salito alla ribalta delle cronache per essere diventato bersaglio di praticamente tutte le tifoserie tedesche, Dietmar Hopp è tornato in auge per le ultime questioni riguardanti la pandemia da coronavirus. Il numero uno dell'Hoffenheim è difatti il principale investitore di CureVac, società biofarmaceutica di Tubinga che in collaborazione con il Ministero tedesco della Salute si sta occupando della realizzazione del vaccino contro il COVID-19. Un vaccino che Donald Trump sta cercando di acquistare in esclusiva per gli Stati Uniti. Da qui il "no" categorico di Hopp che ha affermato: "Speriamo di essere in grado di sviluppare un vaccino efficace contro il Coronavirus ed esso deve essere in grado di aiutare non solo a livello regionale ma in tutto il mondo".