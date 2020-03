BVB, Watzke: "I grandi club non aiutino i piccoli in difficoltà". E scoppia la polemica

Scoppia la polemica in Bundesliga. A fare scalpore sono state le parole dell'amministratore delegato del Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke. Il dirigente, in una recente intervista a ARD ha espresso il suo dissenso al fatto che i grandi club aiutassero le così dette piccole del campionato tedesco in crisi per lo stop dovuto all'emergenza coronavirus. "I club che hanno fatto lo sforzo di mettere qualcosa da parte negli ultimi anni - ha affermato - non possono premiare chi non lo ha fatto".

Le reazioni - Immediate le risposte dei dirigenti delle altre società. "Non so cosa gli sia preso. Non era né il momento giusto né il messaggio giusto" ha detto il direttore sportivo di Fortuna Dusseldorf, Thomas Rottgermann. Anche Dietmar Hopp, il miliardario proprietario dell'Hoffenheim, è sceso in campo affermando che l'ora della solidarietà è arrivata. I forti aiutino i deboli. Vorrei che questa solidarietà, dettata dal buon senso, raggiungesse il consenso tra tutti i protagonisti della Bundesliga".