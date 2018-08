HOTEL MELIÀ - Bologna, Trotta prima scelta se parte Destro

Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marcello Trotta, attaccante di proprietà del Sassuolo, è la prima scelta di Inzaghi al Bologna nel caso in cui Mattia Destro dovesse lasciare i rossoblu. Il primo sondaggio non è stato positivo e il tempo non corre a favore del ds Bigon.