HOTEL MELIÀ - Inter, per Karamoh solo Parma. Stasera incontro decisivo

Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Aggiornamenti sul fronte Yann Karamoh provenienti da Milano, dove stasera avverrà un incontro importante per capire quale sarà il futuro del giovane esterno francese: il giocatore avrà infatti un faccia a faccia con i propri agenti, per decidere definitivamente se lasciare l'Inter in questa sessione di mercato o rimanere a disposizione di Spalletti. In caso di assenso all'addio in pista è rimasto solo il Parma: o trasferimento in Emilia o permanenza alla corte di Spalletti, per Karamoh ad ora non ci sono alternative.