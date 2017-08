HOTEL MELIÀ - Juve, solo Spinazzola può sbloccare Asamoah-Galatasaray

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime ore di mercato per la Juventus che ieri, tramite il suo amministratore delegato Giuseppe Marotta, ha dichiarato chiusa la finestra trasferimenti estiva dei bianconeri. In realtà, i campioni d'Italia potrebbero ancora far qualcosa: Leonardo Spinazzola continua a forzare la mano con l'Atalanta per il ritorno immediato a Torino e, dovesse riuscire a spezzare le resistenze di Gasperini e Percassi, sbloccherebbe anche un'altra trattativa: Kwadwo Asamoah ha chiesto la cessione al Galatasaray, operazione possibile solo con l'arrivo di Spinazzola al suo posto.

A centrocampo non arriveranno altri calciatori. In dirittura d'arrivo la trattativa con il Pescara per il giovane Del Sole.