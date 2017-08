HOTEL MELIÀ - Roma, Dragovic non convince. Reds a caccia di Emerson

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Chiusa l’operazione per Patrick Schick per la Roma arriva il momento di stringere il cerchio sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite. Numericamente, infatti, ai giallorossi servirebbe un difensore centrale in più dopo la cessione di Rudiger al Chelsea. Aleksandar Dragovic del Bayer Leverkusen è, in questo senso, il nome più caldo ma la dirigenza Capitolina non sembra essere del tutto convinta, tanto da valutare seriamente la possibilità di rimanere con gli effettivi attuali almeno per la prima parte di stagione.

Per quanto riguarda le cessioni, invece, l’inserimento del Liverpool per Emerson Palmieri emerso nella serata di ieri è da tenere sotto controllo vista la disponibilità economica a favore dei Reds. Sempre in uscita manca solo l’ufficialità per il prestito di Marco Tumminello al Crotone.