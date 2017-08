HOTEL MELIÀ - Roma, su Emerson Palmieri irrompe il Liverpool

Fonte: Marco Conterio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Irrompe il Liverpool sul laterale italo-brasiliano Emerson Palmieri: l'interesse dei Reds, stando a quanto raccolto dai nostri inviati a Milano, sarebbe davvero fondato, con Klopp alla ricerca di un altro puntello difensivo per la propria rosa. Nuovi aggiornamenti in serata per una trattativa che potrebbe riscaldarsi nelle ultime 24 ore di mercato.