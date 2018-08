HOTEL MELIÀ - Udinese, fumata nera nella trattativa per Jajalo

Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fumata nera nella trattativa tra il Palermo e l'Udinese per Mato Jajalo. Il giocatore bosniaco era da tempo nel mirino dei bianconeri ma non è arrivato l'accordo economico per sbloccare l'affare, a questo punto da considerarsi saltato. I rosanero adesso valuteranno piste estere per l'eventuale partenza del calciatore.