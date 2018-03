Hull, Hernandez vuole tornare in Italia: quattro club sull'ex Palermo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Abel Hernández vuole tornare in Italia. Tuttosport conferma l'anticipazione di TMW in merito all'interesse di Inter e Bologna per l'attaccante uruguaiano, scrivendo anche che l'ex Palermo piace alla Sampdoria mentre il Genoa avrebbe effettuato qualche sondaggio. La squadra in pole, però, sarebbe quella felsinea mentre l'Hull City proverà a rinnovare il contratto al classe '90, in scadenza il prossimo 30 giugno con la Società britannica.