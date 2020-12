1 settimana al mercato - Fiorentina, il centravanti è sempre un rebus. Forse un regista?

vedi letture

Manca una settimana al mercato più ravvicinato degli ultimi anni. Lo scorso chiudeva il 5 di ottobre, questo riapre il 4 di gennaio per le prime trattative. Già nel corso dei prossimi giorni potrebbe esserci qualche colpo.

FIORENTINA

Quel che non era stato in estate dev'essere probabilmente ora. Perché non avere acquistato un centravanti di peso, così come richiesto da Iachini, porta con sé inevitabilmente qualche strascico. Patrick Cutrone verrà ceduto e sarà rimpiazzato con un attaccante, anche se non l'intenzione sarebbe - giusto utilizzare il condizionale - non spendere più di tanto. Così Piatek, pur avendo una corsia preferenziale, può arrivare in prestito. Molto più difficile raggiungere Milik, che ha già rifiutato in estate. Sicuramente via uno e dentro l'altro.

ALTRI AL PASSO D'ADDIO - Da capire quale sarà il futuro di Kouamé, che un anno fa era a un passo dal Crystal Palace e che potrebbe tornarci, oltre a quello di Callejon, che ha proposte provenienti dalla Spagna. Dietro la situazione è sempre la stessa, possibile invece un approdo di un regita per il centrocampo. Il Cagliari farà una proposta per Sottil, da districare il rinnovo di Vlahovic.