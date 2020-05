10 anni di Andrea Agnelli - Da 172 a 621 milioni: il boom del fatturato della sua Juve

Agnelli e la Juventus: un binomio indissolubile, che dura in maniera sostanzialmente ininterrotta dal 1923. Da dieci anni a questa parte, però, il bianconero si è sposato con un nome nello specifico, all’interno della famiglia: Andrea Agnelli. Presidente della Vecchia Signora dal 19 maggio 2010: dieci anni oggi, appunto. Un salto in avanti, in una nuova dimensione, anche a livello economico.

Da 172 a 621 milioni di euro. È questa la crescita esponenziale del fatturato della Juventus, dal bilancio 2010/2011 a quello 2018/2019. Anche al netto del player trading (lo scambio di giocatori), il passo in avanti è evidente: da 154 a 464 milioni. Una crescita del 261%, a tassi annuali del 37%: su verso il gotha del calcio europeo, a livello economico e anche sportivo.

Differenziando. La ricetta è quella, la base per ogni economia. Nel 2010 i ricavi bianconeri erano per la metà legati ai diritti TV: nell’ultimo bilancio siamo al 33% e il trend è in discesa. Non che la Vecchia Signora possa smarcarsi dalle Pay TV così facilmente, ma è lontana dalla dipendenza di molte società del massimo campionato. Aumenta il settore commerciale, cresce il botteghino. Dalle cessioni dei giocatori, evidentemente grazie alle buone prestazioni, arrivano sempre più soldi.

Ambiziosa. Salgono i costi, e spingono anche l’indebitamento finanziario netto: nel giro degli ultimi due anni si è praticamente raddoppiato. Per qualcuno la Juve di Agnelli gioca al limite delle proprie possibilità, per altri viaggia sui binari di un’ambizione rischiosa. Di sicuro, in un decennio è cresciuta fino ad assumere un livello ben lontano dal resto della Serie A: per capirsi, nello stesso lasso di tempo il fatturato del Napoli è cresciuto del 78%. E stiamo parlando del secondo miglior incremento nel nostro calcio. Dopo quella della Juve, appunto. Che nei dieci anni di Agnelli ha fatto un campionato a parte, in tutti i sensi.