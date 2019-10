23 azzurri per Euro 2020, terzini sinistri: Emerson sicuro, poi De Sciglio?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"La rosa per l'Europeo è praticamente fatta". A dirlo è Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia. Un annuncio arrivato ad ampia distanza dal 12 giugno, giorno del là della kermesse continentale. Chi saranno i 23 che il ct chiamerà per Euro 2020? Tuttomercatoweb.com dedica un lungo speciale agli azzurri, ruolo per ruolo, per cercare di capire quale sarà la lista dell'Italia per l'Europeo.

TERZINI SINISTRI

I SICURI - L'unico ad avere una convocazione praticamente certa, al netto degli infortuni, è Emerson Palmieri. Oramai raggiunta la maturità calcistica, ha dimostrato come la sinistra sia la sua fascia, sia per gli inserimenti sia per la possibilità di giocare come ala in fase di possesso. Il brasiliano è diventato titolare con il Chelsea, al netto dell'infortunio alla coscia che gli ha fatto saltare le ultime gare.

I DUBBI - Ce ne sono diversi, perché Biraghi era il titolare del ruolo prima dell'avvento di Emerson Palmieri, salvo poi scalare nelle retrovie. Nei giorni scorsi Spinazzola ha detto di essere un terzino sinistro, che quello è il suo posto: di fatto potrebbe essere lui l'alternativa a Emerson Palmieri. Oppure Mattia De Sciglio che, dal canto suo, può giocare sia a destra che a sinistra. Che sia lui il prescelto come riserva di Emerson?

LE SORPRESE - Dipenderà molto da quanto capiterà con il Cagliari e dallo spazio che potrà ritagliarsi. Perché Luca Pellegrini è forse il terzino della futura Nazionale, non quella dell'immediato.

TERZINI SINISTRI

I sicuri

Emerson Palmieri

In ballottaggio

Spinazzola, Biraghi, Luca Pellegrini, De Sciglio