5 big per il futuro: Francia, Aouchiche e Camavinga per vincere ancora

Gli Europei si avvicinano e le qualificazioni stanno per terminare. Il quadro del primo Europeo itinerante è praticamente disegnato ma tra chi sogna in grande, come l'Italia, chi cerca conferme, come il Portogallo, c'è anche chi vuole il riscatto. Chi non si è qualificato, chi deve ancora farlo. Chi programma il futuro con un nuovo ciclo o chi sta per chiudere quello fatto di senatori e di big sul Sunset Boulevard. A un passo dal termine della corsa a Euro 2020, Tuttomercatoweb.com analizza il calcio che verrà. Cinque talenti nati dopo il 1 gennaio del 1999 per ogni scheda, divisi per nazione.

FRANCIA Kylian Mbappé come uomo copertina e simbolo di una Nazionale incredibile, che riesce continuamente a sfornare talenti. La Francia resta la Nazionale da battere e considerato quel che sta crescendo all'ombra dei grandi, c'è da pensare che resterà ai vertici per lungo tempo. Quel che ha fatto Adil Aouchiche al Mondiale Under 17 ora al termine è qualcosa da predestinato: il trequartista del Paris Saint-Germain ha i colpi del grande e il club ne è ben conscio. La Francia ha già un leader per il futuro, Mattéo Guendouzi, che Arsene Wenger prese dal Lorient, e uno per quello ancor più lontano, ovvero il diciassettenne Eduardo Camavinga del Rennes. La mediana, contando anche Boubacary Soumaré del Lille, sembra a posto, contando che Antoine Griezmann e N'Golo Kanté al prossimo Mondiale avranno trentuno anni c'è da immaginare che questa Francia sarà la squadra favorita ancora per un bel po' di tempo a venire.

Nome: Mattéo Guendouzi

Anno di nascita: 1999

Ruolo: Centrocampista centrale

Club: Arsenal

Nome: Adil Aouchiche

Anno di nascita: 2002

Ruolo: Trequartista

Club: Paris Saint-Germain

Nome: Ibrahima Konaté

Anno di nascita: 1999

Ruolo: Difensore centrale

Club: RB Lipsia

Nome: Eduardo Camavinga

Anno di nascita: 2002

Ruolo: Mediano

Club: Rennes

Nome: Boubakary Soumaré

Anno di nascita: 1999

Ruolo: Lille

Club: Centrocampista centrale