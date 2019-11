50 giorni al mercato, Samp: Ferrero cambia marcia. Summit in vista

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cinquanta giorni all'inizio del calciomercato di gennaio. Riparazione o rivoluzione? Oppure immobilismo? Il trivio è dietro l'angolo, perché quello invernale è un periodo di trasferimento buono per soddisfare gli scontenti, per sistemare i reparti claudicanti, oppure per mantenere lo status quo. Oggi Tuttomercatoweb.com dedica speciali, club per club, su cosa manca o su cosa c'è da sistemare.

Sampdoria, che manca? La classifica piange in casa Samp e nel prossimo mercato di gennaio Massimo Ferrero vuole correre ai ripari. Il presidente blucerchiato, saltata definitivamente la trattativa per la cessione del club, vuole riportare la squadra in una posizione tranquilla e ha già annunciato che farà qualche colpo per rinforzare la rosa di Ranieri. Proprio nei prossimi giorni ci sarà un summit di mercato tra la dirigenza e l'allenatore per stabilire le priorità ma intanto lo stesso Ferrero ha affermato di volerci provare per Alessandro Florenzi, in uscita dalla Roma. Per il resto le attenzioni verranno probabilmente concentrate su un attaccante, visto che Quagliarella non sta garantendo i gol che tutti si aspettavano, e un esterno d'attacco.