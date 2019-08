Allegri, perché CR7 in zona gol e non Dybala? E Paulo mette mi piace

© foto di Raimondo De Magistris

Un post su twitter a difesa di Paulo Dybala. A scriverlo, una pagina dedicata all'attaccante argentino che mette in relazione in calo di rendimento dell'ex Palermo in zona gol con l'arrivo di Cristiano Ronaldo: "Allegri lo allontana dalla porta, Ronaldo segna 28 goal. Ronaldo ha quasi 35 anni e dopo? Teniamo Paulo!".

Nulla di particolare, se non fosse che a questo post ha messi mi piace lo stesso Dybala, protagonista della vicenda. In basso lo screen.