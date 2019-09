Arrivederci e grazie - La top 50 di chi saluta. 25-21: da Gerson a Skrtel

25. Gerson - Dalla Roma al Flamengo - Titolo definitivo -

Passando per la Fiorentina, che l'anno scorso l'ha accolto in prestito e dove il fantasista brasiliano ha giocato bene solo a intermittenza. Arrivato in Italia con grandissime aspettative e una non fortunata (a questo punto) foto social col 10 di Totti, saluta dopo aver mostrato soltanto sprazzi del suo talento. Affare da quasi 12 milioni di euro, dopo i 19 investiti nel 2016.

24. Edimilson - Dalla Fiorentina al West Ham - Rientro prestito -

Ora lo troverete al Mainz, che nel frattempo l'ha prelevato dagli inglesi per 7,5. Una stagione, 29 presenze, 2 gol, regista in un'annata storta ma il suo l'ha sempre garantito.

23. Ervin Zukanovic - Dal Genoa all'Al-Ahli - Titolo definitivo -

Una scelta di vita per il difensore bosniaco, arrivato nel Bel Paese nel 2014. Nelle ultime due stagioni al Genoa, 56 presenze: praticamente un titolare fisso, o quasi. In estate, il volo dalla Liguria a Gedda.

22. Adam Ounas - Dal Napoli al Nizza - In prestito -

Esterno offensivo, classe '96, pagato 12 milioni nel 2017. Ha trovato pochissimo spazio con Sarri nella prima stagione, mentre in quella passata, Ancelotti alla guida, ha nettamente visto aumentare il suo minutaggio. Ora il ritorno in Ligue 1, il Nizza potrà riscattarlo per 25 milioni.

21. Martin Skrtel - Dall'Atalanta all'Istanbul Basaksehir - Risoluzione consensuale -

E chi l'ha visto. Arrivato a Bergamo il 9 agosto, saluta dopo appena tre settimane. Nessuna litigata, semplicemente non era destino. Ora torna in Turchia dove nelle ultime stagioni aveva giocato col Fenerbahçe. E il dubbio ci rimarrà.