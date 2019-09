Arrivederci e grazie - La top 50 di chi saluta. 30-26: da Donsah a Wallace

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

30. Godfred Donsah - Dal Bologna al Cercle Bruges - Prestito -

Classe '96, eppure le presenze in Serie A sono già 67. In Italia vive le difficoltà e la favola di chi arriva quindicenne su un barcone e riesce a conquistarsi il massimo campionato di calcio. Nell'ultima stagione in rossoblù ha trovato meno spazio del previsto, il club belga vanta il diritto di riscattarlo per 5 milioni di euro.

29. Valon Behrami - Dall'Udinese al Sion - Titolo definitivo -

Lo rivedremo, forse. Perché il centrocampista svizzero di orgini kosovare lascia l'Italia per la terza volta nella sua carriera, ma col nostro Paese ha evidentemente un legame particolare, anche se ormai ha raggiunto i 34 anni. Torna nel campionato elvetico, per 2 milioni di euro, dopo due stagioni da comparsa in bianconero.

28. Emiliano Viviano - Dalla SPAL allo Sporting Lisbona - Fine prestito -

Anche quest'estate si è vociferato di un suo trasferimento alla Fiorentina, poi non andato in porto. La prima volta allo Sporting non è stata felicissima, e infatti a gennaio è tornato in Italia, alla SPAL, conquistandosi i guantoni da titolare. Ma era solo un prestito. Ora che si fa?

27. Rick Karsdorp - Dalla Roma al Feyenoord - Prestito

Quando ci si mette di mezzo la sfortuna, è difficile farcela. Il terzino olandese arriva in giallorosso tra grandi aspettative e saluta con pochissimi rimpianti. Nel mezzo, tanti problemi fisici e poche presenze.

26. Wallace - Dalla Lazio al Braga - Prestito

Saluta la Capitale dopo tre anni. Si poteva fare di più? Forse. Di sicuro è partito molto bene e saluta con 16 presenze nell'ultimo campionato. Centrale difensivo dal fisico statuario, ma spesso irruente: non è andata come sperava, per usare le sue parole.