Arrivederci e grazie - La top 50 di chi saluta. 35-31: da Gomez a Gomis

© foto di Federico Gaetano

35. Gustavo Gomez - Dal Milan al Palmeiras - Titolo definitivo -

Avevamo già salutato il paraguaiano, che quest'estate è stato riscattato ufficialmente dal club brasiliano. In rossonero, restano 18 gare in Serie A nella stagione 2016/2017. E la sensazione che potesse dare di più.

34. Vinicius - Dal Napoli al Benfica - Titolo definitivo -

In Campania s'interrogano sui 17 milioni di euro versati dal club lusitano. Perché in Italia l'attaccante brasiliano non ha mai davvero esordito, all'inizio della scorsa stagione ha fatto molto bene in Portogallo, col Rio Ave. Poi meno al Monaco, ma abbastanza da convincere il Benfica ad aprire i cordoni della borsa.

33. Oscar Hiljemark - Dal Genoa alla Dinamo Mosca - Prestito -

Partito bene, saluta in sordina. Approdato in Italia al Palermo, fa benissimo nelal sua prima annata in rosanero, tanto da convincere il Genoa. In rossoblù, meno gol e anche meno continuità. L'anno scorso lo svedese è stato un rincalzo nella stagione difficile dei liguri, in Russia cerca il rilancio.

32. Arturo Calabresi - Dal Bologna all'Amiens - Prestito -

Prodotto delle giovanili della Roma, in rossoblù ha vissuto la sua prima stagione da titolare in Serie A. Spesso adattato sulla fascia nella sua carriera, si è messo in luce agli ordini di Mihajlovic, ora l'avventura in Francia.

31. Alfred Gomis - Dalla SPAL al Digione - Titolo definitivo -

Anche lui in Francia come il difensore romano. L'anno scorso, a Ferrara, si è giocato il posto da portiere titolare con Viviano: un'abitudine per lui, che già in precedenza aveva dovuto vedersela con Meret. Trovando, però, sempre spazio.