Arrivederci e grazie - La top 50 di chi saluta: De Rossi al terzo posto

Una storia d'amore interrotta in modo troppo brusco. Non basterebbero mille pagine per raccontare quel che avrà provato l'ex Capitan futuro - diventato Capitano dopo l'addio di Totti e ora Capitan passato - nel salutare la sua Roma. Non basterebbero e forse non ci riusciremmo nemmeno a scriverle, perché parlano di sentimenti, passione ed emozioni contrastanti, per un ragazzo diventato uomo che ha vissuto sempre in simbiosi con la maglia giallorossa e che ha dovuto subire l'onta della rottamazione quando ancora non era pronto a separarsi da quei colori. La sua Roma in cifre? 616 presenze, 63 gol. Una vita.

Passione argentina - Non è stata un'estate facile per Daniele De Rossi, che ha dovuto convivere con la voglia di continuare a sentirsi protagonista e l'ipotesi remota di appendere gli scarpini al chiodo. Alla fine, ha scelto di seguire la passione di un bambino che sognava il Boca Juniors: ha detto no alle tante offerte italiane (Fiorentina, Sampdoria e Milan lo hanno tentato) ed è andato a prendersi un po' di quel calore a cui è sempre stato abituato in quel di Buenos Aires, cedendo alla corte dell'amico Burdisso. Contratto di un anno, accoglienza da star per Tano, il campione del Mondo che vuole diventare Eroe dei due Mondi. L'appuntamento con la storia sarà il due ottobre, quando gli Xeneizes affronteranno i rivali di sempre del River nella semifinale d'andata di Copa Libertadores. E De Rossi è uno che di derby se ne intende.