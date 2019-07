AS - Il Real Madrid ha tolto dal mercato James Rodriguez

© foto di Imago/Image Sport

Il numero 10 della Colombia James Rodriguez non è più sul mercato. Lo scrive il quotidiano spagnolo AS, che rivela di un calciatore già informato da Florentino Perez della decisione della società di non cederlo questa estate dopo le due stagioni in prestito al Bayern Monaco.

Una brutta notizia per il Napoli, dettata dall'ultimo pesante ko in amichevole contro l'Atletico Madrid e dall'emergenza in attacco scaturita dagli ultimi infortuni, in primis quello di Marcos Asensio. James è tornato dalle vacanze e, 787 giorni dopo l'ultima volta, è tornato ad allenarsi col Real Madrid.