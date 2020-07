Atletico Svincolati, 5 occasioni a costo zero. I centrocampisti: da Romulo a Mikel

Una lunga lista di giocatori e pure di campioni senza contratto. Due luglio, ovvero un giorno dopo quello che doveva essere l'inizio ufficiale del calciomercato (in Italia, altrove è partito, come in Francia), due giorni dopo la data che avrebbe dovuto segnare la fine delle stagioni sportive. Alcune leghe, vedi la Ligue 1, ma anche Jupiler League belga ed Eredivisie olandese, hanno chiuso i battenti anzitempo e altrove molti accordi non sono stati prorogati. Sicché in Europa e non solo, fioccano i nomi di calciatori ora senza contratto. Da Edinson Cavani in poi, Tuttomercatoweb.com ha scelto 5 nomi per ruolo.

I mediani

Esperienza in quantità tra i calciatori senza contratto nel reparto di mediana, tra incontristi, mezzale e registi. Il primo nome è senza dubbio quello di Jeff Hendrick: si è liberato a sorpresa dal Burnley e tra le ipotesi ventilate per il futuro del ventottenne di Dublino c'è stata anche il Milan. Addio a Brescia anzitempo per Romulo, uno dei jolly per antonomasia del calcio italiano ora attende una nuova opportunità nel nostro campionato. Quella che ebbe negli scorsi anni, con poco successo, a Firenze, il colombiano Carlos Sanchez, ora libero. Ha salutato Anversa il mediano Steven Defour, oltre cinquanta presenze con la maglia del Belgio. Infine John Obi Mikel: il nigeriano è senza squadra da marzo quando ha detto addio al Trabzonspor e ora è stato proposto anche al Benevento.