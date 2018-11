Attacchi flop d'Europa: sorpresa Valencia. Male Schalke e Stoccarda

In Serie A il Chievo Verona 'vince' anche la classifica riguardante i peggiori attacchi del campionato. Ma a livello europeo è in buona compagnia. Sorprende soprattutto il dato che arriva dalla Spagna, dove il Valencia è il peggiore attaco con soli 8 gol segnati in 12 partite. In Premier l'Huddersfield è fermo a 6, mentre in Ligue 1 il Reims ha trovato la via della rete solo 8 volte nonostante una buona classifica. Quindi la Bundes, dove all'ultimo posto per quanto riguarda i gol segnati ci sono due società storiche come Stoccarda e Schalke 04.

ATTACCHI FLOP

Serie A - Chievo Verona e Frosinone, 10 gol fatti in 12 partite

Premier League - Huddersfield, 6 gol fatti in 12 partite

Liga - Valencia, 8 gol fatti in 12 partite

Ligue 1 - Reims, 8 gol fatti in 13 partite

Bundesliga - Stoccarda e Schalke 04, 8 gol fatti in 11 partite