Ballon d'Or Dream Team, i centrocampisti difensivi: Pirlo al terzo posto, Seedorf nono

Sono Xavi e Lothar Matthaus i migliori centrocampisti difensivi-registi da inserire nel Dream Team secondo France Football. Il noto settimanale francese ha reso note le classifiche reparto per reparto con i risultati dei voti. Al terzo posto, e quindi non inserito in formazione, c’è Andrea Pirlo seguito a ruota da Frank Rijkaard. In ottava posizione c’è Paulo Roberto Falcao. Al nono posto troviamo Clarence Seedord mentre Xabi Alonso è al quindicesimo posto. Al 18° c'è il campione del mondo dell'82 Marco Tardelli mentre chiudono la Top 20 Luisito Suarez e Pep Guardiola.

1) Xavi 426 punti

2) Lothar Matthaus 401

3) Andrea Pirlo 298

4) Frank Rijkaard 155

5) Johan Neeskens 125

6) Didi 118

7) Steven Gerrard 110

8) Paulo Roberto Falcao 99

9) Clarence Seedorf 77

10) Fernando Redondo 55

11) Jean Tigana 51

12) Sergio Busquets 45

Gerson 45

14) József Bozsik 39

15) Xabi Alonso 38

16) Bernd Schuster 37

17) Josef Masopust 32

18) Marco Tardelli 27

19) Luis Suarez 25

20) Pep Guardiola 21