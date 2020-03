I bilanci ai raggi X. Fiorentina solida ma con spese alte: Commisso ha investito 300 milioni

vedi letture

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, ha analizzato i bilanci delle 20 squadre della Serie A 2018-2019. Dalla macro-analisi del quadro complessivo emerge un debito che sfiora i 2,5 miliardi, ma il quotidiano ha studiato nel dettaglio anche i singoli bilanci delle società che hanno preso parte allo scorso campionato.

Il bilancio della Fiorentina - Il neo proprietario Rocco Commisso ha preso una Fiorentina solida dal punto di vista patrimoniale e finanziario, ma sofferente dal punto di vista della gestione contabile. Al 31 dicembre 2018 il patrimonio netto era di 77,1 milioni di euro con una posizione finanziaria netta negativa per soli 4,8 milioni. Nessun debito con le banche, ma 12,9 milioni di euro di esposizione verso gli istituti di factoring per gli anticipi dei proventi dei diritti tv. Il bilancio dello scorso esercizio risulta in rosso di 15,8 milioni a causa delle scarse plusvalenze rispetto al passato (da 87,2 milioni a 8,1). In tutto ciò, Commisso ha speso, fra mercato, centro sportivo, sponsorizzazione di Mediacom e soprattutto acquisto del club, circa 300 milioni di euro.