Bohemian Rhapsody

Fonte: Dal nostro inviato a Plzen

Nei giorni in cui la vita e la storia dei Queen sono tornati alla ribalta grazie al cinema, la Roma arriva in Boemia in una condizione tale da poter facilmente ricordare la nota "Rapsodia" targata Freddie Mercury.

"Travolto da una frana, senza scampo dalla realtà" recita la canzone nelle primissime battute. Una frase che potrebbe tranquillamente descrivere il momento attraversato dal tecnico Eusebio Di Francesco. Una "frana" di infortuni che ne hanno condizionato gli allenamenti e anche i risultati in campo con l'impossibilità, appunto, di scappare da questa realtà 'sfortunata'. Nessun alibi, le colpe sono anche dello stesso allenatore, ma con la rosa al completo, rilanciarsi dopo un periodo di difficoltà sarebbe ovviamente più facile.

"Mi lascio trasportare, sono un indolente, un po' più su un po' più giù" prosegue la hit del 1975. Una frase che ricorda il rendimento di uno dei protagonisti in negativo della formazione giallorossa, ovvero il boemissimo Patrick Schick. Indolente e sballottato di qua e di là senza capirne il reale potenziale. Una partita, quella di Champions, che anche per lui ha il sapore della ultima chance. Perché il mercato si avvicina, e gli effettivi, intorno a Dzeko, potrebbero anche cambiare.

"Devo lasciarvi tutti e affrontare la realtà" grida Freddie prima che la canzone cambi ritmo, con un possibile riferimento alla frase che lo stesso Di Francesco non vorrebbe mai dover recitare ma che rischia di diventare più reale che mai in caso di mancate vittorie tra Plzen e la sfida col Genoa.

"Devo solo uscire dritto via da qui" è una delle ultime frasi della celebre 'rapsodia boemiana' ed è la perfetta rappresentazione della volontà di tutta la Roma. Uscire dalla crisi di risultati, uscire dal tunnel degli infortuni, uscire da un momento che sta intristendo l'ambiente e portando la squadra lontano dall'obiettivo Champions.

Quando si parla di "rapsodia" nella musica, si intende una melodia che non segue uno schema fisso, un solo movimento diviso in diversi episodi. Insomma un brano che cambia, rallenta, riparte, fino ad esaltare chi lo ascolta. La Roma, in Boemia, è a caccia della prima nota della sua nuova rapsodia calcistica. Non sarà semplice, anche perché dietro l'angolo potrebbe esserci anche il definitivo sipario, con una ripartenza che guarderebbe altrove, sia per quanto riguarda l'allenatore, sia per quanto riguarda parte della dirigenza.