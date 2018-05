I bookmakers parlano chiaro: quasi certo l'arrivo di Sarri al Chelsea

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Anche per il London Evening Standard il favorito per la panchina del Chelsea è Maurizio Sarri. Il futuro di Antonio Conte non è ancora deciso, ma in caso di addio a Stamford Bridge il patron Abramovich farà di tutto per convincere Sarri. E le quote dei bookmakers inglesi parlano chiaro, in tal senso. Sarri è il primo favorito, seguito da Luis Enrique e dallo stesso Antonio Conte. Presente nell'elenco anche Carlo Ancelotti, il quale oramai pare decisamente fuori gioco visto l'accordo col Napoli. Queste le quote proposte dal giornale londinese:

- Maurizio Sarri 1,25

- Luis Enrique 3

- Antonio Conte 3,3

- Brendan Rodgers 7

- Carlo Ancelotti 9

- Mauricio Pochettino 12

- Slavisa Jokanovic 12

- Massimiliano Allegri 14

- Avram Grant 14

- Leonardo Jardim 14