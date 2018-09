Capoliste a confronto: solo in Liga non è a punteggio pieno

© foto di J.M.Colomo

Paris Saint-Germain e Liverpool hanno messo a segno un filotto incredibile. Sei vittorie su sei partite, ruolino di marcia che sta tenendo anche la Juventus in Italia ma con una partita in meno e lo stesso vale per il Bayern Monaco a quota quattro su quattro in Bundesliga. L'unico dei cinque grandi campionati senza una capolista a punteggio pieno è la Liga: sia Real Madrid che Barcellona, infatti, hanno vinto quattro partite ma ne hanno pareggiata una.

Serie A Juventus, 15 punti dopo 5 partite

Premier League Liverpool, 18 punti dopo 6 partite

Liga Barcellona e Real Madrid, 13 punti dopo 5 partite

Bundesliga Bayern Monaco, 12 punti dopo 4 partite

Ligue 1 PSG, 18 punti dopo 6 partite