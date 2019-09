Champions -1 - Club Bruges, addii pesanti. Esperienza Mignolet

Fonte: Ha collaborato Simone Bernabei

Tanti giovani di qualità pronti ad esplodere e a mettersi in mostra per poi essere ceduti e alcuni giocatori di esperienza che possano guidare il gruppo sia in campionato che in Champions, con l'obiettivo di provare a stupire: difficile passare la fase a gironi, poiché inserito in un gruppo proibitivo con Real Madrid e Paris Saint Germain. Il Club Bruges, nei preliminari, ha battuto Dinamo Kiev e LASK.

Il mercato

Il colpo di mercato in entrata è sicuramente Simon Mignolet, portiere arrivato dal Liverpool. Con lui anche David Okereke, attaccante ex Spezia. Come detto il club belga ha scelto di investire su giocatori giovani pronti per essere valorizzati. In quest'ottica devono essere valutati gli arrivi di Federico Ricca dal Malaga e Odilon Kossounou dall'Hammarby. Importante il colpo Simon Deli dallo Slavia Praga per la difesa. In uscita tanti movimenti importanti che almeno sulla carta hanno indebolito qualitativamente la rosa: Wesley è andato all'Aston Villa per 25 milioni, stessa destinazione per Marvelous Nakamba. Arnaut Danjuma è stato pagato 18 milioni dal Bournemouth, mentre il Bologna ha acquistato il difensore Stefano Denswil.

La stella - Simone Mignolet

Il belga è rientrato in patria dopo i 6 anni al Liverpool con i gradi di campione d'Europa, proprio con i Reds. Una scelta di vita per avvicinarsi a casa e soprattutto per tornare finalmente protagonista sul campo. E la sua presenza, a livello di personalità, darà sicuramente qualcosa in più a tutta la squadra sul palcoscenico europeo.

La possibile rivelazione - Krepin Diatta

Segnatevi questo nome, perché tanto in Belgio quanto in Senegal, sua terra natale, sono pronti a scommetterci forte. Giocatore a tutta fascia che gioca prevalentemente a sinistra, può agire senza problemi da quinto di centrocampo, da esterno alto o da terzino adattato. Lo scorso anno le prime apparizioni in prima squadra del classe '99 che da tempo è nel giro della sua Nazionale.

L'undici tipo

Un undici votato all'attacco, quello proposto da mister Philippe Clement. Il modulo di partenza, almeno quello delle distinte, è sempre il 4-3-3 ma la sua squadra è spesso dinamica e lo schema più ricorrente è un 4-1-4-1 super offensivo. Il Bruges segna tanto in patria e in Europa propone la stessa filosofia, con i palloni che passano tutti dai piedi del trequartista Hans Vanaken.

Oggi giocherebbe così - (4-1-4-1): Mignolet; Clinton Mata, Mitrovic, Deli, Ricca; Rits; Tau, Vormer, Vanaken, Diatta; Okereke