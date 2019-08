Chi è in uscita? Da Ramirez a Gabbiadini, il punto sulla Sampdoria

I tifosi, e anche Eusebio Di Francesco, aspettano i colpi in entrata. In casa Sampdoria, però, c'è ancora da lavorare in uuscita. Un'opera di sfoltimento in parte fisiologica e in parte dovuta alla riorganizzazione tattica che proprio l'arrivo di EDF in panchina porta in dote.

VERSO L'ADDIO - La cessione più vicina è quella di Gabriele Rolando: l'ambiziosa Reggina lo segue da tempo, sul tavolo c'è un contratto triennale che l'esterno dovrebbe accettare. Vicini all'addio anche Vasco Regini e Leonardo Capezzi: dovrebbero andare all'Atalanta nell'operazione che porterebbe Viviani a Genova, anche se per ora è una trattativa che si è raffreddata. Thorsby dovrebbe andare in Serie B per fare esperienza (c'è la Cremonese), partirà anche un terzino destro: Jacopo Sala è stato accostato a Milan e Parma, tra lui e Bereszynski uno dei due sarà ceduto. Tra i big, posto in bilico per Gaston Ramirez: non sembra l'interprete più congeniale al progetto tattico di Di Francesco. Ci pensa l'Atalanta.

IN FORSE - Molti si aspettavano una cessione di Wladimiro Falcone. Comprese le numerose società delle serie inferiori che si sono informate. Complice il suo status di giocatore cresciuto nel vivaio, però, potrebbe rimanere a Genova, verosimilmente come terzo portiere. Discorso ovviamente molto diverso per Manolo Gabbiadini: non è ai primissimi posti nella lista dei partenti, ma se dovesse arrivare l'offerta giusta potrebbe cambiare aria. Segnalata la Fiorentina sulle sue tracce.