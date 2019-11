Come gioca la A - Ancelotti fermo sul 4-4-2. Ma potrebbe cambiare

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo dodici giornate, gli allenatori di Serie A hanno definito la fisionomia delle proprie squadre. TMW ha analizzato le venti squadre del massimo campionato, dalle prime uscite all'ultima giornata.

L'anno giusto - Nelle premesse, la seconda stagione di Carlo Ancelotti alla guida del Napoli sarebbe dovuta essere quella della svolta all'insegna del tecnico emiliano. Dopo un'annata di pieno post-Sarri, e di poco mercato, Aurelio De Laurentiis è intervenuto in maniera decisa per rinforzare e adattare la squadra secondo le indicazioni del proprio allenatore, più o meno rispettate se si considera che il lungo inseguimento a James Rodriguez non ha dato i suoi frutti. "Non ci saranno novità se non il fatto di consolidare quanto già fatto". Su queste basi, sin dal ritiro di Dimaro-Folgarida, Ancelotti ha impostato le basi di una stagione vissuta sulla scia di quella 2018-2019. La vera svolta, sotto l'aspetto tattico, è infatti arrivata l'anno scorso, a settembre 2018, tra le partite con Torino e Parma, quando il Napoli passò dal 4-3-3 di marca sarrista a un 4-4-2 più tradizionale. La prossima? Potrebbe arrivare a breve.

12 su 12. O quasi. In questa Serie A, zero spazio alle incertezze. Almeno, a livello di scelte: Ancelotti ha preso il 4-4-2 e non l'ha mai cambiato. Undici partite su dodici con la stessa impostazione tattica, unica concessione al 4-3-3 il deludente 0-0 col Torino. I risultati, almeno in campionato, non sono proprio soddisfacenti: 19 punti e settimo posto. Troppo poco, a prescindere dall'ammutinamento della squadra che qui lasciamo come uno sfondo a un campionato negativo. Sotto accusa finiscono i tanti giocatori fuori ruolo: al di là del poco gradimento di Lorenzo Insigne verso i compiti di un esterno di centrocampo, il rendimento del capitano è la fotografia delle difficoltà azzurre. Quanto alle scelte, colpisce il dato di Zielinski: è il giocatore più utilizzato in campionato, ma sia lui che Fabian si sono alternati spesso e volentieri tra la fascia e il centro. Dicevamo della prossima svolta: Ancelotti pare intenzionato a riproporre il 4-3-3. E chissà che non si riveda l'esperimento Callejon mezzala, fin qui tentato solo in ritiro.

Chi ha giocato di più

Piotr Zielinski 1.044'

Giovanni Di Lorenzo 990'

Fabian Ruiz 936'

Kalidou Koulibaly 852'

José Callejon 813'

Dries Mertens 796'

Lorenzo Insigne 785'

Alex Meret 720'

Allan 607'

Konstantinos Manolas 605'

Nikolas Maksimovic 481'

L'undici tipo (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan (Zielinski), Fabian, Insigne; Mertens, Milik (Lozano).

I moduli utilizzati

4-4-2: 11 volte

4-3-3: 1 volta