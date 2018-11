Corriere dello Sport, ora Higuain rischia almeno due turni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza dal punto di vista arbitrale la sfida tra Milan e Juventus. Manca il secondo giallo per Benatia sul rigore ed è un errore grave secondo il quotidiano, visto che il Milan avrebbe giocato in undici contro dieci per un tempo abbondante. Mancano anche un paio di ammonizioni, ad esempio a Romagnoli, mente è ineccepibile il rosso a Higuain, che ora rischia almeno due turni per condotta ingiuriosa.