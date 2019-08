Cosa manca all'Atalanta per sognare in grande?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diciannove convocati prima della partita, fuori due centrocampisti per la questione mercato - Valzania e Pessina - più un esterno di centrocampo che è fuori dal progetto, come Reca, e che potrebbe finire proprio alla SPAL. Zero nuovi acquisti in campo nei primi cinquantacinque minuti, poi l'inserimento di Malinovskyi e Muriel ha fatto capire che qualcosa può cambiare, anche quando sembra tutto perduto, come sul 2-0 firmato da Petagna e Di Francesco. La domanda però è, a otto giorni dal termine del calciomercato, è cosa manca per sognare in grande, forse anche oltre il terzo posto dell'ultima stagione.

Forse la qualità nelle ultime riserve: Ibanez e Varnier probabilmente finiranno sul mercato, ma dietro ci sono già cinque ottimi interpreti (oggi è tornato anche Toloi, negli ultimi dieci minuti) mentre sulle fasce sono "solamente" tre, pochi per il tipo di calcio che vuole proporre Gasperini. A centrocampo potrebbe essere inserito un incontrista, poi dipenderà da Barrow. Poi bisognerebbe anche capire cosa significa sognare in grande: battagliare con Juventus e Napoli? Molto difficile. Avanzare in Champions League? Probabilmente dipenderà dal girone. Però è anche vero che, nella scorsa annata, sono arrivate vittorie contro Juve (e due pareggi) e Inter, pari contro Roma e Milan.

Può essere il Verona degli anni ottanta? Probabilmente no, con questa profondità di rosa. Con qualche innesto in più - Laxalt? Verdi? - probabilmente le possibilità di ripetersi (almeno) sarebbero di più.