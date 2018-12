CR7 chiama Messi. Se andasse al Napoli?

© foto di Insidefoto/Image Sport

Cristiano Ronaldo, sui cartacei di oggi, chiama Lionel Messi in Italia. "Faccia come me, accetti la sfida"

Come sarebbe l'approdo di Lionel Messi al Napoli? Il San Paolo si rivestirebbe a festa, come e più del 5 luglio 1984, quando 70 mila persone si presentarono allo stadio San Paolo per vedere il giocatore più forte dell'età contemporanea, in un palleggio che sembrò il riassunto in anticipo dei suoi 6 anni napoletani, fra Scudetti e Coppe UEFA, vicende extra campo e squalifiche. Ma, soprattutto, spettacolo, con un numero 10 più avanti di almeno 10 anni rispetto ai suoi colleghi calciatori. Il calcio è un gioco collettivo, ma un singolo può fare la differenza.

IL SUO ARRIVO LIVELLA TUTTO? La verità è che il Napoli, per due anni, ha tenuto testa alla Juventus, perdendo contatto solo nello sprint finale. Tre anni fa era stato Zaza, con il suo gol all'ultimo minuto, a cambiare il corso della storia del campionato. Nella passata stagione è stato Inter-Juventus, con gli errori di Orsato (a non espellere Pjanic) e l'uno due Cuadrado-Higuain a tre minuti dalla fine a cambiare tutto, con la banda Sarri che poi naufragava a Firenze, il giorno dopo. Messi sarebbe la ciliegina sulla torta di una squadra forte, ma senza fenomeni di livello assoluto. Come e più di Cavani, che però appare irraggiungibile per le richieste economiche. Figuriamoci Messi.