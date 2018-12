CR7 chiama Messi. Se andasse all'Inter?

Cristiano Ronaldo, sui cartacei di oggi, chiama Lionel Messi in Italia. "Faccia come me, accetti la sfida"

Come sarebbe l'approdo di Lionel Messi all'Inter? Una rivoluzione Copernicana, un altro grandissimo trasferimento alla Ronaldo. Insomma, il ritorno dell'estate del 1997-98, quando Ronaldo passò dal Barça ai nerazzurri per 48 miliardi, cifra della clausola rescissoria. E sarebbe un nuovo capitolo in una saga Juventus-Inter, una rivalità sentitissima che continua a bruciare nonostante la superiorità, negli ultimi 7 anni, palesata dai bianconeri e ribadita venerdì scorso, in una gara pur equilibrata e dove il pareggio poteva essere il miglior risultato.

L'ARRIVO DI MAROTTA - L'anno prossimo l'Inter sarà libera dal fair play finanziario, con un bilancio decisamente positivo e la possibilità di puntare in alto. Quindi è praticamente certo che il nuovo amministratore delegato voglia portare un grande nome in nerazzurro. Difficile sia Messi, perché già con Cristiano Ronaldo aveva avuto dei dubbi, poi spazzati via dalle prestazioni del portoghese. Potrebbe essere il miglior spot per il calcio in Italia, un arrivo di Messi, e l'Inter pare l'unica squadra economicamente in grado di reggerne l'impatto.