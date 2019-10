Da una sosta all'altra, tour de force Inter: Serie A morbida, BVB decisivo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La sosta per le Nazionali è oramai agli sgoccioli, con anche i giocatori sudamericani che sono attesi dai rispettivi club entro il pomeriggio di oggi. I tecnici di Serie A potranno così iniziare a preparare nel dettaglio l'8^ giornata di campionato e più in generale la prossima striscia, densa di partite, fino al 10 novembre. A quel punto prenderà il via la terza sosta stagionale dedicata alle Nazionali.

Serie A senza big match - L'Inter di Antonio Conte deve fare i conti col brutto infortunio di Alexis Sanchez, una perdita resa ancora più grave dalla precisione numerica del reparto avanzato nerazzurro. Con Lukaku, Lautaro e Politano il quarto attaccante sarà, nei prossimi mesi, il baby Esposito. La notizia positiva invece riguarda gli impegni che l'Inter dovrà affrontare nel prossimo filotto, dove non saranno presenti match contro dirette avversarie. Domenica la trasferta col Sassuolo, quindi il Parma in casa post Champions prima delle due trasferte contro Brescia e Bologna. Chiusura in casa contro l'Hellas Verona.

BVB andata e ritorno - Mercoledì gli uomini di Conte sono attesi alla terza stagionale di Champions contro il Borussia Dortmund. Per quella che può già definirsi come ultima spiaggia. Il pareggio casalingo contro lo Slavia ha complicato il percorso, il ko nei minuti finali contro il Barcellona lascia l'amaro in bocca per come è arrivato. Per questo contro i tedeschi, mercoledì a San Siro, l'obiettivo è solo e soltanto la vittoria in attesa del ritorno del Signal Iduna Park in programma il prossimo 5 novembre.