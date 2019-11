Da una sosta all'altra, tour de force Juve: c'è anche la Supercoppa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sosta per le Nazionali è oramai agli sgoccioli, con anche i giocatori sudamericani che sono attesi dai rispettivi club entro il pomeriggio di oggi. I tecnici di Serie A potranno così iniziare a preparare nel dettaglio la tredicesima giornata di campionato e più in generale la prossima striscia, densa di partite, fino alla sosta di Natale.

Più di tutte - Otto partite in ventinove giorni. È il tour de force che attende la Juventus da qui a Natale e, paradossalmente, le gare di Champions League assumono quasi il gusto del contorno. Contro l'Atletico Madrid si deciderà il primo posto e, giocando a Torino, potrebbe esserci anche la soddisfazione con un turno di anticipo. Con il Bayer sarà solo per onore di firma, o quasi.

Campionato e Supercoppa - L'inizio non è dei più semplici, considerato che c'è l'Atalanta ad attendere i bianconeri. E tornerà anche Duvan Zapata, "riposato" dopo l'infortunio patito in Nazionale. Più accessibili le gare in casa contro Sassuolo e Udinese, mentre irte di pericoli le trasferte contro la Lazio e la Sampdoria, oltre a quella "araba" ancora contro la Lazio del 22 dicembre.