Da una sosta all'altra, tour de force Roma: Fonseca contro i nuovi tecnici

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La sosta per le Nazionali è oramai agli sgoccioli, con anche i giocatori sudamericani che sono attesi dai rispettivi club entro il pomeriggio di oggi. I tecnici di Serie A potranno così iniziare a preparare nel dettaglio l'8^ giornata di campionato e più in generale la prossima striscia, densa di partite, fino al 10 novembre. A quel punto prenderà il via la terza sosta stagionale dedicata alle Nazionali.

Subito contro i due nuovi tecnici - Non sarà semplice, il lavoro di Paulo Fonseca nei prossimi giorni. Perché alla ripresa domenica pomeriggio arriva subito la trasferta contro la nuova Sampdoria di Claudio Ranieri, una gara insidiosa visto che difficilmente si potranno studiare i metodi di gioco avversari. Quindi sarà il turno del nuovo Milan di Stefano Pioli che arriverà all'Olimpico dopo la trasferta europea col 'Gladbach. Le ultime del filotto sono Udinese e Parma in trasferta, nel mezzo il Napoli in casa.

Col 'Gladbach per l'allungo - Nonostante il pareggio esterno contro il Wolfsberger, la Roma ha iniziato molto bene la sua avventura in Europa League. Il largo successo nella prima col Basaksehir ha indirizzato bene la strada giallorossa e ora la squadra, prima a pari merito con gli austriaci, potrà affrontare la doppia sfida 'Gladbach con relativa tranquillità. Con la consapevolezza che in caso di successo giovedì sera il cammino verso i sedicesimi sarebbe già in discesa.